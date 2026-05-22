Elementos de la Policía de Guadalajara detuvieron en hechos separados a dos hombres que portaban armas de fuego en la vía pública, quienes quedaron a disposición de autoridades federales.

El primer caso ocurrió en las inmediaciones del Hospital Civil Viejo, donde policías del agrupamiento UREPAZ capturaron a un hombre de 31 años que llevaba una pistola calibre .22 abastecida con dos cartuchos útiles.

En un segundo hecho, oficiales detuvieron a un hombre de 40 años en el cruce de Calzada Revolución y avenida Olímpica, a quien le aseguraron un arma de fuego de fabricación artesanal.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación legal. (Por Edgar Flores Maciel)