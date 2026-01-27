Agentes de la Policía de Investigación de Ciudad de México detuvieron en el Estado de México a Juan ‘N’, conocido como ‘El Seven’, a quien identifican como el líder de una facción de La Familia Michoacana.

El arrestado fue localizado en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, y contaba con una orden de detención por un presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Investigadores acusan a ‘El Seven’ de ser el líder de un grupo ligado al cártel de La Familia Michoacana, la cual opera mayormente en el estado de Michoacán.