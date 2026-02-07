Dionicio Emanuel “N”, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, fue presentado ante un juez de Control tras ser detenido en Cuautla por agentes de la Fiscalía Anticorrupción.

El exfuncionario enfrenta cargos por peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones, derivados de investigaciones que lo señalan por un presunto desvío cercano a 20 millones de pesos y la simulación de pagos con recursos destinados a programas sociales.

Buscado desde 2025, también es investigado por la venta irregular de predios en la zona del lago y el manejo de fertilizantes hallados en bodegas familiares.

La captura se realizó bajo un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales, como parte de las acciones para combatir la corrupción en la entidad.