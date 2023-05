Por negarse a utilizar el dispositivo DiLo que se asigna a hombres con antecedentes de violencia contra las mujeres es que un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

De acuerdo con la dependencia estatal un juez había ordenado a Sergio “G” que portara el dispositivo que permite monitorear su ubicación y evitar que se acerque a la mujer que en su momento lo denunció por violencia.

Sin embargo monitoristas del agrupamiento Código Violeta detectaron que el aparato de Sergio no emitía señal alguna.

Conforme marca el protocolo las oficiales llamaron por teléfono a Sergio y a su familia para preguntar qué ocurría, sin embargo no obtuvieron respuesta.

Las elementos acudieron al domicilio del hombre en la colonia El Colli para darse cuenta de que Sergio se negaba a cargar el dispositivo DiLo y además no se lo quería poner.

Además que se tornó agresivo se verificó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de amenazas, por lo que fue puesto a disposición de un agente del ministerio público. (Por José Luis Escamilla)