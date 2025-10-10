Elementos federales y estatales detuvieron a Miguel Ángel “N”, señalado como copartícipe en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, cuyo cuerpo fue localizado el 6 de octubre en la carretera México-Acapulco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la captura se originó después de un operativo realizado por fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.