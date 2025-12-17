Lucero “N”, de 40 años, fue detenida por tratar de ingresar un arma blanca al penal de Puente Grande en Tonalá, Jalisco.

Mediante un comunicado la Secretaría de Seguridad del Estado informó que la mujer asistió al complejo penitenciario para visitar a su hijo, pero en los filtros de ingresos y salidas fue donde elementos localizaron dentro de su mochila una navaja de 20 centímetros.

Por lo que Lucero “N” fue detenida inmediatamente y llevada a las instalaciones de la Fiscalía del Estado donde explicaría el porqué de la portación del arma.

El delito por el que se le señala es la ilegal portación de armas y objetos prohibidos. (Por Gustavo Cárdenas)