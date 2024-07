Fue detenido por elementos de la fiscalía de Jalisco un hombre que cometió cuando menos un fraude relacionado con pensiones.

El señalado se llama Gilberto “S”, quien de acuerdo con la carpeta de investigación engañó a un hombre que le pidió ayuda con un trámite relacionado con una pensión ante el IMSS.

En la denuncia consta que el 10 de octubre de 2019 la víctima acudió a la oficina de Gilberto en el fraccionamiento Lomas del Sur del municipio de Tlajomulco para pedirle que hiciera el trámite, para lo cual el señalado le pidió 182 mil pesos, sin embargo no le dieron algún recibo que respaldara el pago.

Transcurrieron los meses y al no tener noticias del supuesto gestor la víctima acudió al IMSS donde le dijeron que no había ningún trámite a su nombre.

Por estos hechos Gilberto “S” fue detenido y en los próximos días deberá comparecer ante el juez. (Por José Luis Escamilla)