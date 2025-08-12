Fueron detenidas seis personas, que tendrían relación con la explosión de un automóvil frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

La Secretaría de la Defensa Nacional logró el desmantelamiento de un campamento criminal y la aprehensión de los implicados, en la zona limítrofe de Colima con el estado de Michoacán.