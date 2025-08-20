Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército en la Carretera El Verde en El Salto, dejó como saldo seis detenidos, un lesionado, el aseguramiento de armas y una camioneta con reporte de robo.

Los hechos iniciaron cuando militares intentaron detener a cuatro sujetos que viajaban en una camioneta, pero estos abrieron fuego, lo que desató un tiroteo.

Con apoyo de la Policía Municipal, fueron capturados dos hombres en la primera intervención, mientras que un operativo posterior permitió la detención de otros cuatro.

Durante el intercambio, un civil resultó herido en un brazo por el rebote de un proyectil; se reporta estable.