Un operativo interinstitucional permitió la captura de tres presuntos extorsionadores sudamericanos en Guadalajara y Zapopan, vinculados a esquemas de préstamo conocidos como “gota a gota” y “rifas colombianas”.

La acción fue coordinada por corporaciones estatales, fuerzas federales y el Instituto Nacional de Migración.

Dos hombres de origen colombiano fueron detenidos en Valle de los Molinos, y otro venezolano, en el Mercado de Abastos de Guadalajara.

Al no acreditar su estancia legal, los tres quedaron a disposición de la autoridad migratoria.

Las detenciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Pablo Lemus contra la extorsión. (Por Edgar Flores Maciel)