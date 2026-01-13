Un total de seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua fueron detenidos en la Ciudad de México, informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Los arrestos se lograron mediante labores de inteligencia y se vincula a los detenidos con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.
Entre los capturados se encuentra Lesli Valeri “N”, señalada como responsable del cobro por explotación sexual, distribución de narcóticos y control de mujeres víctimas.
También fue detenido Bryan “N”, identificado como operador financiero, con orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.
Detienen en CDMX a seis presuntos integrantes del Tren de Aragua
