Un total de seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua fueron detenidos en la Ciudad de México, informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Los arrestos se lograron mediante labores de inteligencia y se vincula a los detenidos con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

Entre los capturados se encuentra Lesli Valeri “N”, señalada como responsable del cobro por explotación sexual, distribución de narcóticos y control de mujeres víctimas.

También fue detenido Bryan “N”, identificado como operador financiero, con orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.