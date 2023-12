Fue detenido en Estados Unidos el presunto responsable del asesinato del ex presidente municipal de San Sebastián del Oeste, Luis Arredondo, ocurrido en julio del año pasado.

El señalado es Luis Daniel “L”, quien fue descubierto en el estado de Nevada mientras hacía un trámite para obtener su estancia legal, sin embargo el sistema alertó de que existía una orden de aprehensión en su contra en Jalisco.

De acuerdo con la carpeta de investigación Luis Daniel, su hermano y el ex presidente municipal de San Sebastián del Oeste se encontraban bebiendo en un domicilio de ese municipio, cuando Luis Daniel se molestó por comentarios hechos por su familiar y el ex edil.

El sujeto tomó una pistola y asesinó al ex alcalde, mientras que su hermano quedó lesionado.

Los delitos que se le imputan a Luis Daniel son homicidio calificado y parricidio en grado de tentativa. (Por José Luis Escamilla)