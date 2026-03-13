Un hombre identificado como Juvenal “N”, alias “El Padrino”, presunto líder de una organización dedicada a la trata de personas, fue detenido por fuerzas federales en la colonia Providencia, de Guadalajara.

Las autoridades indicaron que el sospechoso tenía una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada y presuntamente operaba también en Tijuana, Baja California.

Tras su captura fue puesto a disposición del Ministerio Público.