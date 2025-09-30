Elementos de la Policía de Jalisco, en coordinación con la Comisaría de Guadalajara, detuvieron a Sergio “N”, de 25 años, identificado como presunto líder de una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama en la Zona Metropolitana. La captura se realizó como parte del Operativo de Rastreo y Localización de Objetivos Prioritarios.

De acuerdo con las autoridades, la agrupación delictiva operaba en colonias como Providencia, Americana, Moderna, Lafayette y Villaseñor, utilizando escáneres para sustraer autos de lujo.

El presunto delincuente fue localizado mientras circulaba a bordo de una camioneta Jeep Cherokee en la avenida Tonaltecas, en Tonalá. Durante la revisión, oficiales aseguraron siete envoltorios con aparente droga “cristal”.

Además, se corroboró que Sergio “N” tenía un mandamiento judicial pendiente desde mayo de 2024. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal en su contra. (Por Edgar Flores Maciel)