Agentes de la Fiscalía de Jalisco, en coordinación con su homóloga de Aguascalientes, capturaron en Tonalá a Carlos Alberto “N”, quien era buscado por el delito de desaparición cometida por particulares, además de privación ilegal de la libertad y lesiones calificadas.

La detención ocurrió el 5 de noviembre en la colonia Puente Viejo, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juez del Primer Partido Judicial de Aguascalientes.

Según las investigaciones, el individuo habría participado en los hechos ocurridos el 13 de julio de 2024, en agravio de tres personas.

Tras su captura, el detenido será trasladado a Aguascalientes para continuar con el proceso judicial correspondiente. (Por Edgar Flores Maciel)