La calle Playa de Hornos en la colonia Colli Primavera de Zapopan luce como si un tornado hubiera pasado por ahí.

Producto de la tormenta de anoche un enorme árbol cayó sobre al menos tres vehículos, dos de los cuales serán pérdida total; además se cayeron tres postes de luz.

Una estructura que sostenía más de 30 paneles solares voló más de 50 metros y cayó del otro lado de la calle.

Habla una de las vecinas afectadas.

“Pues con mucho viento, nomas se oyó el golpe seco cuando cayó. -¿Se escondieron o algo así después de esto?- No, nomás creímos que era el aire, no nos imaginamos que era el árbol hasta que no nos dimos cuenta -¿Ya cuando salieron vieron que era una zona de guerra?- Ya, ya cuando vimos todo inundado”.

En la zona solamente trabaja una unidad de la Comisión Federal de Electricidad que realiza un censo de daños, mientras que del ayuntamiento de Zapopan todavía no llega nadie.

La calle está repleta de cables caídos que ya fueron desenergizados. (Por José Luis Escamilla)