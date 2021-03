A dos meses y medio del asesinato del ex Gobernador Aristóteles Sandoval la fiscalía de Jalisco no tiene mucho que informar al respecto, y solamente se mantiene a la espera de que puedan ser detenidos el hombre y la mujer identificados como los presuntos autores materiales.

El fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez informó que un juez ordenó que el bar Distrito 5, sitio donde ocurrió la agresión, fuera devuelto a sus propietarios.

“Primero se entregó una parte, se reservó esta última porque había peritajes pendientes por desahogar y algunas diligencias, y bueno en su oportunidad aunque existió la oposición por parte del ministerio público para conservar unas semanas más el aseguramiento de esta finca, a través de la instrucción de un juez fue entregado a sus propietarios”.

A casi tres meses del asesinato del ex gobernador tampoco se ha presentado ningún tipo de investigación a la Policía Municipal de Puerto Vallarta.

Aunque sus mandos aseguran que la respuesta el día del incidente fue inmediata, nadie ha justificado el tiempo que tuvieron los empleados del bar para limpiar la escena del crimen. (Por José Luis Escamilla)