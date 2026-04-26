El atleta keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer hombre en correr un maratón oficial en menos de dos horas, al completar el recorrido de 42,2 kilómetros en 1:59:30; el etíope Yomif Kejelcha también bajó de las dos horas y se llevó el segundo puesto en el Maratón de Londres de 2026, que se corrió este domingo, la barrera de las dos horas en el maratón masculino nunca se había superado en condiciones reglamentarias.

En las damas de igual manera hubo nuevo récord mundial con Tigst Assefa de Etiopía al ganar la prueba con tiempo de 2:15:41. (Por Martín Navarro Vásquez)