Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él mismo revisó el contenido de los libros de texto y encontró muy poquitos errores.

“—¿Usted ha revisado los libros? —Sí, claro que sí, todos. —¿Ha encontrado errores? —No, muy pocos, muy pocos. —¿Como cuáles? —Errores en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones, se ha mejorado mucho. No tienen errores, tienen muchísimo menos errores que los otros libros. Me refiero a errores gramaticales. Mo existe eso. Realmente fue una campaña pensando de que la gente se iba a dejar engañar, se iban a espantar”.

En cuanto a la inconformidad de algunos gobernadores, dijo que ya están cambiando de opinión y que sólo hay dos amparos, uno en Chihuahua y otro en Coahuila y que no estaba enterado de la resolución de otro juez para frenar la distribución en el Estado de México. (Por Arturo García Caudillo)