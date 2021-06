Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la intención de su gobierno no es desaparecer a la clase media, sino más bien hacerla más fraterna y humana y menos aspiracionista.

“Sí queremos una clase media, desde luego, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media, más humana, más fraterna, más solidaria. Eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos, que mejoren en sus condiciones de vida, en sus condiciones de trabajo, pero que también no dejen de voltear a ver a los desposeídos, a los necesitados, a los marginados, que no se le de la espalda al que sufre, y que además estén más conscientes y más politizados”.

Su idea, dice, es que esta nueva clase media sea capaz de resistir las campañas de manipulación provenientes de la clase privilegiada y los grupos de intereses creados. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)