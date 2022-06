Aunque lo sigan excluyendo, a pesar de que no haya piso parejo y se usen recursos públicos para adelantar aspirantes, aún así no declinará a sus aspiraciones de convertirse en candidato de Morena a la Presidencia de la República, asegura el coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal.

“Soy de las personas que piensa que no será violando la Ley como honraremos la democracia y las mejores prácticas políticas. Para mí no es adecuado la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas de manera anticipada. Voy a seguir siendo leal a los principios que originaron la formación de nuestro movimiento, el cual implica y requiere libertad e inclusión. No seré, como nunca he sido, incondicional de facciones”.

Y es que este domingo se llevó a cabo un desayuno, al que sólo se invitó a los aspirantes a ocupar la candidatura del partido a la Presidencia de la República, todos, excepto Monreal. (Por Arturo García Caudillo)