Acusan pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que no tienen certeza de que sus pueblos no vayan a ser inundados con la construcción de la presa El Zapotillo.

Señalan que aun cuando así lo dijo el presidente López Obrador hace un año, no tienen certeza de nada porque desde entonces nadie los ha vuelto a atender.

“A un año de los acuerdos de Temacapulín sólo contamos con un único documento de no inundación firmado por el gobierno federal en el que el presidente López Obrador aparece solo como testigo por lo que persiste en nosotras y nosotros la preocupación de no contar con garantías suficientes”.

Habitantes de Temaca, Acasico y Palmarejo advirtieron que continuarán vigilantes del cumplimiento de las promesas que hicieron las autoridades federales y estatales.

Piden que se haga justicia a las comunidades que tienen casi 20 años peleando el tema. (Por José Luis Escamilla)