Diego Luna se presentó en el festival de cine de Guadalajara para dar a conocer su nuevo documental “Estado de silencio” el cual aborda desde historias impactantes hasta los riesgos del periodismo en México y que produjo de la mano de Gael Garcia Bernal.

El productor cuenta las dificultades que tuvo al iniciar con este proyecto y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo.

“A todo mundo le parecía muy interesante el proyecto pero nos decían que regresáramos ya que lo tuviéramos terminado, no encontramos un aliado, ni una aliada, no encontramos un estudio, no encontramos nadie, así que decidimos producir una película con la libertad que da el que nadie quiera producir contigo”.

Tras cinco años de trabajo los actores lograron llevar este proyecto a diferentes festivales y en esta ocasión contó con la compañía del director Santiago Maza, y los periodistas y protagonistas, María de Jesús Peters y Marcos Vizcarra, para seguir dando visibilidad e importancia a esta lucha. (Por Pilar Gutiérrez)