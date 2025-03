Luego de la propuesta anunciada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, respecto a las corridas de toros, hay molestia en el mundo taurino, como el caso del matador Diego Silveti, quien viene de una familia de varias generaciones de toreros y explica Brugada no tiene ni idea de lo que es la fiesta brava y que hay otros temas en qué ocuparse como la inseguridad.

“Es algo desafortunado, porque sinceramente no se nos tomó en cuenta, se dictaminó una cosa de acuerdo al parecer de una jefa de gobierno en el país hay muchos problemas mas graves como este, como lo que están viviendo en Guadalajara de todo lo que ocurrió en ese rancho, hay problemas mucho más complejos como para que alguien quiera dictaminar algo sin idea”.

Entre otros aspecto se quiere prohibir la muerte del toro, y que una vez concluido el espectáculo el toro deberá ser devuelto a su ganadería, cosa que sería imposible; además que se utilizara solo capote y muleta con duración de diez minutos por toro.

“Es algo desafortunado, porque no se nos toma en cuenta y la función de la jefa de gobierno es gobernar para todos y entre ellos estamos los taurinos y no se nos tomó en cuenta porque la gente que va sabe lo que representa el rito de la tauromaquia”, agregó Silveti. (Por Martín Navarro Vásquez)