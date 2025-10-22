Tras confirmarse que en Jalisco son 113 casos de sarampión, también se reveló que hay 10 escuelas cerradas por protocolo sanitario para la detección de posibles contagios y prevenir que aumenten los mismos.

La Secretaría de Educación Jalisco detalló que, por seguridad y para evitar la estigmatización de los menores, no se revelará cuáles son las instituciones educativas cerradas, pero sí se informó que 7 están en Arandas y 3 en Tlaquepaque.

Aunque esta última es una sola escuela, al tener primaria, secundaria y preparatoria se cuentan como 3.

Por otro lado, la Secretaría de Salud Jalisco activó un plan emergente de vacunación en el municipio de Arandas y poblaciones circunvecinas para aplicar biológicos a menores y adultos que no estén protegidos contra el sarampión. (Por Gustavo Cárdenas)