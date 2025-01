Sigue el apoyo a propietarios y trabajadores de ladrilleras, ubicadas en los municipios del Área Conurbada de Guadalajara para que paren sus actividades en esta época invernal y no le abonen a la contaminación.

El DIF Jalisco indica que entrega apoyos a 833 propietarios de ladrilleras y a sus trabajadores , mismos que se inscribieron en este programa.

“ Se hace la entrega de seis mil pesos a cada patrón para que puedan suspender sus actividades de producción desde los últimos 15 días del mes de diciembre, actualmente se está dispersando este apoyo, todavía no se han concluido y se entregaron dos mil 204 despensas, adicionalmente se van a entregar insumos para los trabajares que consisten en calefactores para el hogar y también cobijas”.

La entrega de estos apoyos inició en los últimos días de diciembre.

El DIF Jalisco eroga en este programa once millones de pesos. (Por Claudia Manuela Pérez)