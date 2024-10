Colectivos de la movilidad sustentable y de los derechos peatonales, lamentaron que próximos proyectos de movilidad planteados por el Ayuntamiento de Zapopan prioricen a los automotores sobre otros tipos de movilidad.

El municipio de Zapopan informó que en el trienio se desarrollarán cinco obras de movilidad automotriz y de momento no se plantean nuevas obras para la construcción de ciclovías.

El alcalde, Juan José Frangie, señaló que no es una posición en contra de las ciclovías, pero el problema vehicular es más grave.

“Yo lo que sí te puedo decir es que tenemos que fijar, verlo con lupa si queremos poner ciclovía o no, porque muchas veces no conviene porque primero hay que arreglar el uno y luego arreglaremos el dos, y el uno ahorita es el problema de los vehículos”.

El Colectivo Pasos Blancos documentó que en el año van 71 muertes de peatones por atropellos en calles del área metropolitana y 30 por ciento ocurrieron en Zapopan.

Acusan que nodos viales e inversiones públicas que pretende realizar el municipio no sé enfocan en las personas y no ayudan a salvar vidas, sino que agilizan la velocidad de los vehículos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)