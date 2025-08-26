La diputada federal de Morena por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, urgió al gobernador Pablo Lemus a enfocarse en concluir la Línea 4 del Tren Ligero antes de impulsar la Línea 5, cuya prioridad dijo responde más a “estética” por el Mundial de fútbol que a resolver problemas reales de movilidad.

“Necesitamos que ya empiece a funcionar y necesitamos que ya se meta con todo el gobernador, así como le está metiendo a la línea 5 que es un tema más de estética que desahogar un problema de vialidad, un problema que aqueja a las y los jaliscienses”.

Consideró urgente que la administración estatal atienda el sur de la ciudad, una zona con graves afectaciones viales, en lugar de buscar “quedar bien en cuatro partidos que vamos a tener en un año”.

Gómez Pozos preside la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. (Por Marck Hernández)