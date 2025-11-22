La diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Gómez Pozos, presentó su primer informe de actividades legislativas, donde resaltó su trabajo como presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Afirmó que su labor ha estado guiada por “legislar con convicción, administrar con responsabilidad y priorizar con justicia”.
Gómez Pozos subrayó que el presupuesto mantiene una orientación social, fortalece programas de bienestar y apoya el crecimiento económico.
La legisladora señaló que Jalisco es de los estados con mayor asignación federal e insistió en supervisar el correcto uso de esos recursos.
Diputada Mery Gómez Pozos presenta su primer informe de actividades legislativas
