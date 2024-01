La diputada federal del PRI, Montserrat Arcos, denunció ante el INE al líder nacional de su partido, Alejandro Moreno, a quien acusa de violencia política de género y actos de corrupción.

“Durante estos meses mi equipo y yo hemos sido objeto de intimidaciones y amenazas, de difamaciones al interior del partido, las cuales están completamente infundadas. No es justo que nos quieran como títeres, no es justo que nos quieran como un objeto, no es justo que nos crucifiquen. Yo hago un llamado a mi partido y hago un llamado a la autoridad electoral a que hagamos una lucha por la erradicación de la violencia en contra las mujeres. Hoy soy yo, mañana puede ser cualquier otra”.

Por cierto, también denunció al secretario de finanzas del partido. Arcos Velázquez, quien cuenta con 20 años de militancia en el PRI, aseguró que esta denuncia no significa que vaya a renunciar al tricolor. (Por Arturo García Caudillo)