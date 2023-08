De forma simbólica, y acompañada de un puñado de padres de familia, la diputada priísta, Cinthia López Castro, clausuró las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, por considerar que el contenido de los libros de texto de nivel básico buscan adoctrinar a los niños mexicanos.

“Venimos a clausurar la Secretaría de Educación Pública por estos libros de texto gratuito que quieren adoctrinar a la gente. No vamos a permitir que distribuyan los libros y vamos a pedir, vamos a pedir que se clausure la Secretaría de Educación Pública. Ciérrele, ciérrele, porque aquí vamos a clausurar la Secretaría de Educación Pública por estar lo que van a dar”.

Los niños no son ni opresores ni oprimidos, añadió, son estudiantes y no importa su origen, tan es así que muchos logramos salir adelante gracias a la educación. (Por Arturo García Caudillo)