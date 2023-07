El diputado de Morena, Alejandro Robles, quien se ha enfrascado en una cacería de brujas contra la oposición, denunció este lunes al presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel, por supuestamente contratar aviadores y pagar su sueldo con recursos del Congreso.

>“Santiago Creel el diputado no es el señor Constitución, como se quiere definir, sino es el señor corrupción. Está muy claro que no puede ejercer el presupuesto en su beneficio y vamos a estar advirtiendo esta malversación de fondos y esperamos que no se espere hasta el miércoles o no se espere a que reúna las firmas, sino que el miércoles le entregue a la Junta de Coordinación Política o le deje saber a la opinión pública su separación como titular de la Mesa”.

La denuncia contra Creel la presentó ante la Contraloría interna de la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República. (Por Arturo García Caudillo)