En el marco del proceso electoral adelantado, el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles, presentó denuncias ante el INE, la Fiscalía General de la República y la Contralía, en contra de presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel, por ostentar al mismo tiempo el cargo de representante de la Cámara de Diputados y el de aspirante a la Presidencia de la República.

“No, no es una acusación por el color de su piel, no es una acusación por lo claro de sus ojos, no es una acusación porque tenga la sangre azul, es una acusación porque está violando de manera flagrante la Ley. Ya agotamos las instancias que nos deja la legislación orgánica. Se le hizo un exhorto, la diplomacia parlamentaria ha sido nuestra constante”.

Robles acusó además, sin pruebas, a Creel Miranda, porque según él, está utilizando 20 millones de pesos diarios del presupuesto de la Cámara de Diputados. (Por Arturo García Caudillo)