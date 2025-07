Hasta Palenque, Chiapas, viajó el diputado emecista Pablo Vázquez Ahued, para entregar una carta al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciando que los legisladores de Morena han frenado la reforma constitucional que él mismo impulsó para incrementar salarios de los servidores públicos.

“Desafortunadamente en la casa del presidente López Obrador no nos recibieron esta carta, dicen que no reciben nada, pero sin embargo, dejamos la carta ahí, la hemos a nuestras redes sociales para que la puedan leer él y todos ustedes. No publicar esta reforma que incrementa salarios de millones de servidores públicos de Salud, Educación y Seguridad, viola la Constitución, viola el mandato popular”.

Vázquez Ahued acusó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña de ser quien detuvo en el Congreso el documento, en vez de enviar la reforma al Ejecutivo para que pudiera publicarla. (Por Arturo García Caudillo)