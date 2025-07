Por mayoría, en lo general y en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El PAN votó en contra, pues asegura que se trata de una legislación para censurar a los opositores, como explica la diputada Paulina Rubio.

“No se pueden venir aquí a justificar con el voto a favor por una ley que atenta a todas luces contra la libertad de los mexicanos, sólo porque según esto garantizan el servicio de internet y disminuyen la brecha digital. ¡Por Dios! No pueden garantizar los baños en las escuelas, no pueden garantizar la luz en las escuelas, no pueden garantizar el agua en las escuelas y ustedes dicen que le van a garantizar el internet a todos los mexicanos, ¡válgame Dios, tremenda mentira! Para poder hacer de ésta una Ley Censura”.

El documento fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)