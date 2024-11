La mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, aprobó la Ley de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025. Al documento que les llegó desde Palacio Nacional no le movieron ni una coma, y por ello la oposición en voz del panista Federico Döring, así se expresó.

“Dos veces exhortamos al gobierno a dialogar y a hacer política y dos veces recibimos pasteles de despotismo ilustrado. Un gobierno que no le interesa construir consensos y que sólo le apuesta a la aprobación de una mayoría artificial, sin el concurso de las otras fuerzas políticas, un gobierno que en este tema y con las calificadoras valorando negativamente el comportamiento de la deuda y las expectativas de crecimiento, no entendió que estaba más llamado que nunca a construir el más amplio consenso”.

Y es que sólo así se podría mandar un mensaje positivo a los mercados internacionales y a los inversionistas extranjeros.

El dictamen pasa al Pleno para su discusión y aprobación. (Por Arturo García Caudillo)