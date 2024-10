Con 28 votos a favor, dos abstenciones y siete en contra, el Congreso del Estado aprobó que Tlajomulco, el único municipio que no estaba integrado, forme parte ya del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

De este modo el servicio ya no será operado por el municipio de manera independiente, sino que se unirá al resto de la red de suministro metropolitano.

Hubo señalamientos en torno a la aprobación de esta incorporación, donde se acusó de intereses de beneficiar desarrollos inmobiliarios. En la voz el diputado José María Martínez:

“Particularmente en fraccionamientos de carácter privado que tienden a regularizarse. Esto es limpiar el cochinero, limpiar la corrupción”.

Se acusó también que el municipio, legalmente, no está facultado a presentar iniciativas de ley, como ocurrió con Tlajomulco para ser incorporado al SIAPA. (Por Héctor Escamilla Ramírez)