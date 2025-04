El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, diversas reformas la Ley de Obras Públicas. El PAN votó en contra, la razón para ello, dice el legislador capitalino Héctor Saúl Téllez, es la opacidad con la que se maneja el Gobierno Federal.

“Estas figuras que se van a incrustar ahora en la Ley de Obras, que son la Plataforma Digital, la Tienda Digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada, el diálogo competitivo o estratégico, que más bien parece diálogo en lo oscurito, los convenios entre los entes públicos, los ajustes a los costos indirectos y también reducen la participación de los testigos sociales en las licitaciones públicas. Todas estas figuras que les he mencionado no hacen más que fortalecer la discrecionalidad, el favoritismo, el amiguismo y el clientelismo acostumbrado en este régimen”.

El documento pasa al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)