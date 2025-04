Con la súper mayoría de Morena y sus aliados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. La oposición votó en contra, alegando que lo que este documento representa es más de lo mismo que se observó el sexenio pasado, como asegura el panista Héctor Saúl Téllez.

“No es congruente este Plan Nacional de Desarrollo con el presupuesto, no es congruente este Plan Nacional de Desarrollo con los Precriterios que nos acaba de dar a conocer Hacienda. Este Plan Nacional de Desarrollo no toma en cuenta la crisis arancelaria, este Plan Nacional de Desarrollo es su pantalla. Este Plan Nacional de Desarrollo es un panfleto de propaganda, nada más que no podemos avalar las ideas propagandísticas destructoras de este régimen”.

Pasa al Ejecutivo Federal para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)