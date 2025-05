En reunión con legisladores locales, los titulares del SIAPA y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua enfrentaron cuestionamientos por parte de diputados sobre el aumento del 12.5 por ciento en la tarifa del agua, la licitación del segundo acueducto Chapala–Guadalajara, la calidad del servicio y el crecimiento de la cartera vencida.

El diputado sin partido, Alejandro Puerto, advirtió que el incremento tarifario podría agravar la morosidad en sectores vulnerables.

“Pedir un aumento en las tarifas puede ocasionar una morosidad involuntaria, sobre todo en las personas que tienen menos dinero. ¿Por qué? Porque si las aumentas, no van a tener para pagar y eso no garantiza que vayan a recibir el servicio. Y en lo que detecté en esta presentación es que no hay ni una sola garantía de que el ajuste se destine a calidad de eficiencia y cobertura”.

En respuesta, el director del SIAPA, Antonio Juárez, defendió las acciones del organismo y aseguró que se están realizando auditorías externas, así como estrategias para disminuir la morosidad mediante recortes y reducciones del servicio a usuarios con adeudos. (Por Marck Hernández)