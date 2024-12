Aunque en el Senado se apuraron a aprobar la reforma al Infonavit, en la Cámara de Diputados prefieren esperar a analizar el documento, asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

“Y puedo decir que muchas gracias a los diputados y a las diputadas del grupo mayoritario, pero también del PT y del Verde, y del PRI y del PAN, porque a pesar de que algunos no coinciden con las materias que vamos a deliberar, están en disposición de llevar a cabo el periodo, pero es una valoración interna que quizá no haya periodo de sesiones extraordinaria para dar tiempo a una mayor reflexión, para no precipitar decisiones legislativas que son fundamentales para el país”.

Y es que mediante esta reforma quedarían a disposición del gobierno de la República más de dos billones de pesos de la Subcuenta de Vivienda de los Trabajadores. (Por: Arturo García Caudillo)