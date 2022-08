Finalmente la presión social hizo recular a los diputados en su pretensión de incrementarse el sueldo. Con 31 votos a favor, las bancadas aprobaron un punto de acuerdo para que, hasta el 31 de octubre de 2024, que acaba la Legislatura, no puedan aumentar sus dietas, hacerse actualizaciones inflacionarias o acrecentar sus prestaciones.

La propuesta fue presentada por el legislador José María Martínez de Morena. La polémica se generó por la pretensión de algunos diputados de elevar su sueldo de los 109 mil a los 151 mil pesos mensuales, argumentando que en 10 años no habían tenido un incremento en la dieta, ni siquiera ajuste a la inflación.

“Para que se quite la comezón a quienes traen esa tentación, entonces valemos a definirlo a través ya de un acuerdo que nos obligue a los 38 diputados de que nadie pueda proponer ni tampoco acceder a una prestación adicional a la que ya tenemos, ni diputados ni tampoco el secretario general”.

Al final, ninguno de los diputados reconoció haber propuesto el aumento de sueldo y todos terminaron deslindándose. (Por Héctor Escamilla Ramírez)