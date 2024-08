Ante las irregularidades presentadas en la investigación por el asesinato del ex rector de la Universidad de Sinaloa, diputados del PAN denunciaron a la ex fiscal sinaloense, Sara Bruna Quiñónez, y al gobernador Rubén Rocha Moya ante la Fiscalía General de la República. Es la voz del legislador local, Federico Döring.

“Se trata de Sara Bruna no basta con su renuncia, que aquí le finquen una responsabilidad y termine en la cárcel, porque fueron los propios elementos de la Fiscalía General de la República los que manifestaron que manipuló la evidencia, que ocultó información, que indebidamente cremaron el cuerpo de Melesio Cuén. Exigimos que se le aplique a ella la Ley con las mismas inconsistencias que la Fiscalía General ya hizo públicas y adicionalmente que se cite a Rubén Rocha a declarar. Y el gobernador Rocha tiene que separarse inmediatamente del cargo para dejar de seguir manipulando y encubriendo los hechos”.

En la denuncia, acusaron a la fiscal Quiñónez Estrada de haber actuado presuntamente bajo órdenes directas de Rocha Moya. (Por Arturo García Caudillo)