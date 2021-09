El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos no existirá más. El pleno del Congreso del Estado aprobó con 25 votos a favor y ocho en contra, la desaparición del OPD para que sea operado por el Sistema de Salud Jalisco.

La aprobación se realizó con varias voces en oposición, argumentando que en esta administración se debilitó la operación de este organismo y que al centralizar sus actividades y reestructurarlo, ocurra un rezago mayor con los pacientes en la lista de espera. Habla la diputada Mariana Fernández:

“Habla del tema de la coordinación de trasplantes, yo ya quiero ver como desde una dirección de salud va a coordinar 24 hospitales privados, más de 12 hospitales públicos, más de dos bancos de tejido y si los trasplantes no avanzan no es por el tema del CETOT”.

Actualmente hay cinco mil 518 pacientes en lista espera, en su mayoría aguardando por un riñón. (Por Héctor Escamilla Ramírez)