El Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo con observaciones al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030, en medio de críticas de diputados de oposición por la falta de indicadores y metas concretas en temas clave como seguridad, agua, personas desaparecidas y transporte.

Entre los señalamientos más duros estuvo el del diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, quien cuestionó el objetivo de reducir apenas en tres por ciento las desapariciones.

“En Jalisco desaparecen más de mil personas al año y sin embargo, el plan apenas propone reducirlas en un tres por ciento. Eso es no solo ridículo, es una confesión de que el gobierno acepta la continuidad de esta tragedia como parte del paisaje. Un pasaje oscuro, negro, que no tiene colores”.

También se señalaron omisiones en el saneamiento del Río Santiago, metas de movilidad no motorizada y falta de difusión social del documento. (Por Marck Hernández)