La Cámara de Diputados inauguró los trabajos del Grupo Especial para el seguimiento al proceso electoral. Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, expresó que aunque no tienen atribuciones en materia de seguridad, estarán muy atentos a lo que ocurra en todos el país durante los próximos tres meses.

“Este habrá de ser un grupo de trabajo que visibilice toda intromisión de cualquier gobierno, sea federal, sea estatal, sea municipal, de cualquier color, que esté entrometiéndose de manera ilegal. Así de simple. La Ley nos dice que si gobiernas no puedes entrometerte en una elección. Quizá con este granito de arena, porque sabemos cuáles son nuestros alcances, no podemos nosotros ser quien de seguridad a aspirantes, lo que sí podemos como cámara es visibilizar estos puntos”.

Este grupo esta conformado por legisladores de todos los partidos. (Por Arturo García Caudillo)