Diputados locales del Partido Verde solicitaron a autoridades de Tlaquepaque y del Gobierno de Jalisco investigar el fallecimiento de un bebé de tres meses ocurrido en la Casa Hogar “La Esperanza”, albergue operado por el DIF municipal.

Los legisladores también pidieron revisar las condiciones en las que funciona este centro de asistencia social.

El diputado Alberto Alfaro señaló que vecinos de la zona han expresado preocupaciones sobre el funcionamiento del inmueble.

“Han sido los vecinos quienes nos han manifestado inquietudes serias en las que opera este albergue. Vecinas y vecinos nos han señalado que existe falta de personal especializado, que no hay pediatras permanentes, que no cuentan con enfermeras ni nutriólogos suficientes y que incluso las condiciones sanitarias generan preocupación entre quienes viven en la colonia Vista Hermosa”.

Entre las demandas planteadas por los legisladores se encuentra realizar una investigación a fondo sobre el caso, la intervención del Sistema DIF Jalisco para revisar integralmente el funcionamiento de la Casa Hogar “La Esperanza” y determinar posibles responsabilidades en caso de detectarse omisiones o negligencias. (Por Marck Hernández)