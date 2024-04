Coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, se reunieron con el Consejo General del INE, donde propusieron suspender elecciones en zonas afectadas por la violencia, como explica el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero.

“En donde exploremos la posibilidad de que en el supuesto de que se estén cometiendo asesinatos en ciertos distritos, en ciertas alcaldías, en ciertos esquemas territoriales electorales, también se estudie profundamente la posibilidad de suspender las elecciones. No estamos hablando de anularlas a posteriori, sino suspenderlas a priori, en donde de plano no haya condiciones, no sólo para candidatas y candidatos, sino para las personas que se van a formar a una fila a votar”.

En la reunión también propusieron que la protección a candidatos se otorgue en cuanto se solicite, sin hacer un análisis previo, sobre todo cuando hay riesgo evidente. (Por Arturo García Caudillo)