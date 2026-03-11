Cómo se esperaba, y al no alcanzar la mayoría calificada, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó el dictamen de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. A pesar de las negociaciones, las críticas y las amenazas antes y durante la discusión del dictamen, los legisladores del PT y el Verde Ecologista se mantuvieron firmes y sufragaron en contra junto con MC, PAN y PRI. Por ello, el coordinador de a Morena, Ricardo Monreal, expresó.

“Nosotros ya tomamos nuestra decisión, estamos del lado del pueblo, estamos del lado de la democracia, estamos del lado de México y estamos del lado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace comenzaremos a construir el Plan B de la Reforma Electoral”.

Tras este descalabro, el Plan B supone modificaciones a leyes secundarias, y ya no una reforma constitucional. (Por Arturo García Caudillo)