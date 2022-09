Con 35 votos a favor y tres en contra, diputados locales aprobaron la contrarreforma que elimina la Ley Sin Voto no hay Dinero y modifica la bolsa y manera como se distribuirá el dinero para los partidos políticos.

Al modificarse la fórmula de cálculo del dinero, para 2023, por ejemplo, los partidos no se repartirán 168 millones de pesos sino 394 millones de pesos. Con el argumento que partidos chicos como Futuro y Hagamos, pese a tener pocos votos, obtienen jugosas bolsas, la reforma sí termina beneficiando a Movimiento Ciudadano, Morena, PRI y PAN: En la voz la diputada Susana de la Rosa del partido Futuro:

“La realidad es que al eliminar la reforma sin voto no hay dinero, el costo de financiamiento de todos los partidos pasará de 168 millones a más de 300 millones de pesos al año y eso no se lo están diciendo a la gente con claridad”.

Ya hay advertencia que la reforma podría ser impugnada en tribunales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)